Tudi v zdravstvenih ustanovah prodajni avtomati z večinoma nezdravo hrano

Maribor, 3. decembra - V prodajnih avtomatih se tudi v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih za starejše po Sloveniji prodaja večinoma nezdrava hrana. Raziskava, ki jo je izvedla mariborska fakulteta za zdravstvene vede, je pokazala, da prevladujejo pijače in prigrizki z visoko vsebnostjo sladkorja, maščob in soli ter z nizko hranilno vrednostjo.