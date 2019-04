VešKajJeš - mobilna aplikacija, ki bo pomagala pri hitri in enostavni izbiri bolj zdravih živil

Ljubljana, 3. aprila - Inštitut za nutricionistiko, Inštitut Jožef Stefan in Zveza potrošnikov Slovenije so danes javnosti predstavili mobilno aplikacijo VešKajJeš, ki bo potrošnikom pomagala pri enostavni in hitri izbiri bolj zdravih živil, proizvajalce pa spodbujala k spreminjanju sestave živil, da bi ta vsebovala manj maščob, sladkorja in soli.