Dars bo začel pogajanja za gradnjo druge cevi karavanškega predora

Ljubljana, 3. decembra - Dars bo danes s tremi ponudniki začel pogajanja za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Na odločitev o izbiri bo sicer možna še zadnja pritožba, a tudi če do nje pride, Dars računa, da bo izbranega gradbinca v delo uvedel najpozneje marca prihodnje leto. Najnižjo ponudbo so oddali v turškem Cengizu, kjer so prepričani, da bodo posel dobili.