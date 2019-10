Dars zavrnil pritožbo Gorenjske gradbene družbe na postopek izbire izvajalca za Karavanke

Ljubljana, 18. oktobra - Dars je danes zavrnil pritožbo Gorenjske gradbene družbe na postopek izbire izvajalca za gradnjo druge cevi karavanškega predora in zadevo, kot so povedali za STA, že predal Državni revizijski komisiji. Na postopek se je pritožil tudi Kolektor CPG, po neuradnih informacijah pa so na Darsu zavrnili tudi njihovo pritožbo.