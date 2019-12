Unior napovedal prodajni postopek za Unitur

Zreče, 2. decembra - Zreški Unior je pričel s prodajnim postopkom za prodajo hčerinske družbe Unitur, ki se ukvarja s turizmom v Zrečah in na Rogli ter so jo leta 2017 ustanovili zaradi izčlenitve dejavnosti programa turizma na samostojno podjetje. S sklenitvijo dogovora o reprogramiranju posojil z bankami upnicami so to premoženje že leta 2016 namenili prodaji.