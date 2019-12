Laško, 2. decembra - Naselje Stopce v občini Laško ogroža zemeljski plaz večjih razsežnosti, ki se je sprožil novembra in se še vedno širi. Kot so sporočili z občine, so bili o ogroženosti naselja obveščeni štab Civilne zaščite Občine Laško, Uprava RS za zaščito in reševanje ter celjski regijski center za obveščanje.