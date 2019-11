Zadnje deževje povzroča nove težave nad Belco

Mojstrana, 18. novembra - Novembrsko deževje je opozorilo na nedokončano sanacijo plazu, ki se je nad Belco sprožil pred letom dni. Močan dež je v potok znova nanosil velike količine skal in peska, ki so jih zaradi varnosti iz struge izkopavali tudi minulo noč, da voda ne bi prestopila bregov in ogrozila okoliških objektov. Težava bo rešena šele z izgradnjo pregrade.