Umestitev vodstva evangeličanske cerkve v znamenju sodelovanja in strpnosti

Murska Sobota, 1. decembra - Slovesno bogoslužje v evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti, na katerem so umestili novo cerkveno vodstvo slovenskih evangeličanov na čelu s škofom Leonom Novakom in inšpektorjem Bojanom Prosičem, je potekalo v znamenju sodelovanja in strpnosti. Za to so se zavzeli visoki predstavniki različnih cerkva in države.