Murska Sobota, 1. decembra - V evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti bo danes slovesno bogoslužje, na katerem bodo umestili novo predsedstvo Evangeličanske cerkve in drugih verskih delavcev. Vodenje cerkve bosta za šest let prevzela škof Leon Novak in inšpektor Bojan Prosič.