V okolici Domžal zaradi nezakonitega prevoza migrantov prijeli ukrajinskega državljana

Domžale, 29. novembra - V četrtek popoldan so delavci finančne uprave v okolici Domžal ustavili vozilo litvanskih registrskih oznak, v katerem je bilo več tujcev. O tem so obvestili policiste, ki so v postopku ugotovili, da je ukrajinski voznik v vozilu prevažal 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.