Iraški protestniki zažgali konzulat Irana, na jugu Iraka nove smrtne žrtve

Bagdad, 28. novembra - Protivladni protestniki so v sredo zvečer zažgali iranski konzulat v šiitskem svetem mestu Nadžaf na jugu Iraka. Iran je incident obsodil in od iraških oblasti zahteval odločno in učinkovito ukrepanje proti napadalcem. V nasilnem zatrtju protestov v mestu Nasirija, ki prav tako leži na jugu Iraka, pa je bilo danes ubitih najmanj 22 ljudi.