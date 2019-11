Iraško vodstvo obljublja boj proti korupciji in volilno reformo

Bagdad, 10. novembra - Iraški predsednik Barham Salih, premier Adel Abdel Mahdi ter predsednik parlamenta Mohamed al Halbusi so danes v skupni izjavi obljubili boj proti korupciji in volilno reformo. Politične sile v državi so tudi pozvali, naj sprejmejo "pozitivne" spremembe. Večtedenski protivladni protesti v Iraku so doslej zahtevali najmanj 319 smrtnih žrtev.