V Mariboru slovesno ob 220. obletnici ustanovitve bolnišnice

Maribor, 28. novembra - V Mariboru so nocoj s slavnostno akademijo obeležili 220. obletnico ustanovitve tamkajšnje bolnišnice. Medtem ko je v svojem začetku imela le 24 postelj, danes v obliki sodobnega univerzitetnega kliničnega centra sprejme 450.000 bolnikov letno in zaposluje okoli 3000 ljudi. Izjemnim posameznikom so se zahvalili z nagradami za življenjsko delo.