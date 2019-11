Maribor, 5. novembra - Pod okriljem Raziskovalne postaje ZRC SAZU so strokovnjaki raziskali vidnejše osebnosti slovenske medicine. Njihove predstavitve so danes predstavili v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM), kasneje pa naj bi izšle tudi v monografiji. Avtorji ugotavljajo, da so bili zdravniki na Slovenskem od nekdaj tesno vpeti v okolja, kjer so delovali.