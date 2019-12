Novo predsedstvo BiH te dni na obisku v Sloveniji

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana, 3. decembra - Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja bo v sredo in četrtek na uradnem obisku v Sloveniji predsedstvo Bosne in Hercegovine. Ob gostitelju bodo člane predsedstva sprejeli še premier Marjan Šarec, zunanji minister Miro Cerar in predsednik DZ Dejan Židan.