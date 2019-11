Za obtoženega Iračana za napad na taksista tožilka predlagala šest let zapora

Nova Gorica, 28. novembra - Iračan Al Hamdani Yassin Amar, obtožen napada na taksista in policista ter poskusa odtujitve osebnega vozila, je na današnjem predobravnavnem naroku na novogoriškem okrožnem sodišču priznal krivdo. Tožilka Ana Radovanović Širok je zanj zato predlagala milejšo kazen, skupno šest let zapora in po koncu prestajanja kazni izgon iz države.