V Darfurju slovenska donacija prvič pomagala do vode

Ljubljana, 27. novembra - V sudanski pokrajini Darfur so ta teden prvič uporabili vrtalno napravo za iskanje vode, ki so jo kupili z donacijami, zbranimi v Sloveniji, je danes sporočil humanitarec Tomo Križnar. Naprava je na dolgo pot iz Slovenije krenila marca, sedaj pa je na južnem robu Sahare prvič pomagala do vode.