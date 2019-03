Iz Slovenije je na pot odšla vrtalna naprava za Darfur

Ljubljana, 5. marca - Po več kot desetih letih je danes v Ljubljani na pot v Sudan krenila vrtalna naprava za iskanje vode, ki so jo kupili z donacijami, zbranimi v Sloveniji. V Sudan bo prispela čez približno tri tedne, kjer jo bodo po kopnem prepeljali do pokrajine Darfur, so sporočili iz humanitarnih organizacij Hope in Tomo Križnar.