Slovenska smučišča tudi v novo sezono brez večjih investicij v žičnice

Krvavec, 27. novembra - Slovenska smučišča so pripravljena na zimsko sezono, čakajo le še na ugodne vremenske razmere, ki se jih nadejajo v prihodnjih tednih. Večjih naložb v žičniško infrastrukturo tudi letos ni bilo in kot so na današnji novinarski konferenci na Krvavcu poudarili žičničarji, se bo morala država odločiti, ali bo podprla to dejavnost ali pa bo ta zamrla.