Smučišča še čakajo na prave vremenske razmere za začetek smuke

Vogel/Bovec/Maribor/Zreče, 22. novembra - Čeprav je v slovenskih hribih v minulih tednih zapadlo že precej snega in Triglav pokriva že skoraj tri metre debela snežna odeja, pa slovenska smučišča še nimajo pogojev za začetek nove sezone. Težava so predvsem relativno visoke temperature, zaradi katerih se tali sneg in ni mogoča izdelava umetnega, pa tudi deževno in oblačno vreme.