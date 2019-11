Slovenske železnice v decembru tradicionalno s prazničnimi vožnjami

Ljubljana, 27. novembra - Slovenske železnice so danes na glavni železniški postaji s predstavo za otroke odprle mesec prazničnih voženj z vlaki in pravljičnimi junaki. Z muzejskim vlakom in Božičkom se bodo lahko potepali po različnih koncih Slovenije. Pravljične vile bodo v Celje potovale z rednimi vlaki iz smeri Maribora, Velenja in Ljubljane.