V Mariboru bo december po zagotovilih župana znova čaroben

Maribor, 14. novembra - V Mariboru so letos nekoliko drugače pristopili k organizaciji decembrskih prazničnih prireditev, pri tem pa so se v javnosti pojavile bojazni, da bo zmanjkalo časa. Župan Saša Arsenovič miri, da bo "Čarobni december tudi letos čaroben", z občine pa so danes sporočili, da so podpisali pogodbi tako za dogodke na Trgu Leona Štuklja kot drsališče.