Unicefove punčke iz cunj od danes na voljo za posvojitev v Mariboru

Maribor, 27. novembra - Unicefove Punčke iz cunj bodo v predprazničnih dneh razveseljevale prebivalce in obiskovalce Maribora. Dobrodelno razstavo pisanih punčk bodo danes odprli v prostorih pošte na Slomškovem trgu, obiskovalci pa jih bodo lahko posvojili vse do konca leta in s tem pomagali otrokom. V preteklih letih so tako rešili že več kot 19.000 otroških življenj.