Unicef Slovenija zagnal akcijo za cepljenje otrok v državah v razvoju

Ljubljana, 8. julija - Cepljenje vsako leto reši do tri milijone otroških življenj, a vsi otroci po svetu še vedno niso deležni te učinkovite zaščite pred boleznimi in smrtjo, opozarjajo v Skladu ZN za otroke (Unicef). Zato so Unicefu Slovenija zagnal akcijo Več kot le cepivo, v okviru katere bodo poleti zbirali sredstva za cepljenje otrok v državah v razvoju.