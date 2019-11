Na Hrvaškem zaradi afere odstavili vrh vojaškega letalstva

Zagreb, 26. novembra - Hrvaška predsednica in vrhovna poveljnica oboroženih sil Kolinda Grabar-Kitarović je upokojila poveljnika hrvaškega vojaškega letalstva, generala Mateja Mikića zaradi škandala v letalskem oporišču v Zadru, ko so trije piloti prevažali osumljenega tihotapca orožja. Odstavili so tudi celotno vodstvo oporišča, so uradno potrdili v Zagrebu.