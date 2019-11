Hrvaški vojaški piloti prevažali tihotapca orožja

Zagreb, 21. novembra - Hrvaško vojsko pretresa nov škandal, potem ko so mediji v sredo razkrili, da so trije piloti vojaških helikopterjev iz letalskega oporišča v Zadru prevažali osumljenega tihotapca orožja. Hrvaški obrambni minister Damir Krstičević je danes povedal, da so pilote suspendirali, kaznovani pa bodo tudi vsi odgovorni po poveljniški liniji.