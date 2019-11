Kitajska in ZDA nadaljujejo pogovore o prvi stopnji trgovinskega dogovora

Peking, 26. novembra - Kitajski in ameriški predstavniki so po telefonu nadaljevali pogovore o prvi stopnji trgovinskega dogovora in sklenili, da bodo ostali v stiku glede preostalih odprtih vprašanj, so poročali kitajski mediji. Dogovor na prvi stopnji je prejšnji mesec že napovedal ameriški predsednik Donald Trump, vendar ta doslej še ni bil podpisan.