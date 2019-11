Ameriški in kitajski trgovinski pogajalci znova s konstruktivnimi pogovori

Peking, 17. novembra - Visoki trgovinski pogajalci ZDA in Kitajske so prek telefona konec tedna znova opravili "konstruktivne" pogovore. Kot so sporočili s kitajskega trgovinskega ministrstva, je beseda tekla o prvi fazi prihajajočega trgovinskega dogovora, navaja francoska tiskovna agencija AFP.