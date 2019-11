Mariborski mestni svetniki ob odsotnosti dela opozicije soglašali s predlaganimi nakupi nepremičnin

Maribor, 25. novembra - Mariborski mestni svetniki so soglašali s predlogom župana Saše Arsenoviča za ustanovitev družbe Mestne nepremičnine, prek katere bi izvedli občinski odkup objekta osrednje mariborske tržnice in Gostilne pri treh ribnikih v Mestnem parku. Oba posla, skupaj ocenjena na tri milijone evrov, so načelno podprli, s tem da je del opozicije zapustil sejo.