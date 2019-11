V Mariboru predlagano zvišanje cene komunalnega prispevka za hiše

Maribor, 18. novembra - Mariborski mestni svetniki so danes v prvem branju načeloma podprli spremembo načina obračunavanja komunalnega prispevka, ki se za stanovanjske objekte draži, za industrijske in poslovne objekte pa se cena znižuje. Do drugega branja odloka pričakujejo, da se med drugim preuči možnost oprostitve plačila tega prispevka v posameznih primerih.