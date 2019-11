V Zagrebu množičen protest šolskih sindikatov

Zagreb, 25. novembra - Na protestu, ki so ga na osrednjem trgu v Zagrebu organizirali hrvaški sindikati zaposlenih v izobraževanju, se je zbralo več kot 20.000 ljudi, ki so znova zahtevali zvišanje koeficientov zaposlenih v šolah za 6,11 odstotka. Protestni shod so organizirali med stavko, ki poteka že 31. dan. Danes naj bi nadaljevali pogajanja z vlado.