Na Hrvaškem od danes stavkajo v vseh osnovnih in srednjih šolah

Zagreb, 19. novembra - Hrvaški sindikati izobraževanja že 27 dni vodijo stavko v osnovnih in srednjih šolah, ki je do danes vsak dan potekala krožno v različnih županijah. Od danes učitelji stavkajo v vseh hrvaških osnovnih in srednjih šolah. Kot so napovedali, bodo vztrajali, dokler hrvaška vlada ne bo izpolnila zahteve po zvišanju koeficientov za izračun njihovih plač.