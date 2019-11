Ameriški regulator za odstranitev opreme Huaweija in ZTE iz ameriških omrežij

Washington, 23. novembra - Ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) je ameriškim podjetjem, ki sodelujejo s kitajskima telekomunikacijskima velikanoma Huawei in ZTE, v petek soglasno onemogočila dostop do proračunskega denarja. Podjetjem je komisija predlagala, naj iz omrežij odstranijo to opremo.