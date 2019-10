ZDA z novim udarcem kitajskim tehnološkim velikanom

Washington/Peking, 29. oktobra - Ameriški regulatorji so v ponedeljek predlagali sprejem pravil, po katerih telekomunikacijska podjetja ne bodo več smela kupovati opreme in storitev kitajskih tehnoloških velikanov, kot sta Huawei in ZTE, prav tako se bodo morala odpovedati vsej njihovi opremi, ki jo že imajo v lasti. Peking je potezo danes označil za "ekonomsko ustrahovanje".