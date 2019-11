V zeleni turistični shemi štiri nove zlate destinacije

Ljubljana, 24. novembra - Zelena shema slovenskega turizma se te dni veseli štirih novih destinacij z zlatim znakom Slovenia Green Destination. V postopku ponovnega ocenjevanja, ki ga destinacije v shemi opravijo na vsaka tri leta, so v zlate napredovali Bela krajina, Brda, Kranjska Gora in Nova Gorica, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).