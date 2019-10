Med 100 najbolj trajnostnimi destinacijami sveta 31 slovenskih

Ljubljana, 11. oktobra - Organizacija Green Destinations s sedežem na Nizozemskem je tudi letos razglasila 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Na seznam se je uvrstilo 31 slovenskih destinacij, in sicer vse, ki so v okviru zelene sheme slovenskega turizma Slovenia Green pridobile zlati ali srebrni znak, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).