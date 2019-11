Novogoriška OŠ Milojka Štrukelj z dvigalom za gibalno ovirane

Nova Gorica, 21. novembra - Osnovna šola Milojka Štrukelj je kot prva devetletna šola v Mestni občini Nova Gorica dobila dvigalo za osebe z različnimi gibalnimi ovirami in poškodovane. Kot so sporočili iz mestne občine, so za dvigalo iz občinskega proračuna namenili nekaj manj kot 118.000 evrov, otroci, učitelji in ostalo osebje pa ima odslej boljši dostop do učilnic.