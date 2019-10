Severnoprimorski župani in poslanci z več konkretnimi dogovori

Nova Gorica, 14. oktobra - Župani Severne Primorske regije in predstavniki kluba primorskih poslancev so danes dosegli več konkretnih dogovorov, od predloga za sestanek s komisijo za določanje strategije razvoja Slovenskih železnic in priprave pripomb občin na predlog novega stanovanjskega zakona do predloga za skupni sestanek z ministrstvom za okolje glede vodotokov.