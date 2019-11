V Piranu o ukrepih pred poplavljanjem morja

Piran, 21. novembra - Po izrednem poplavljanju morja, ki je minule dni prizadelo Piran, so predstavniki občine in civilne zaščite v sredo govorili o ukrepih za primer novega poplavljanja. Tako bodo med drugim skušali zagotoviti skladišče za protipoplavne vreče in drug material, ki bi bil takoj na voljo občanom.