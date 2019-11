Visoko plimovanje morja ni povzročilo večjih težav

Ljubljana/Koper, 16. novembra - Zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra je tudi v petek poplavilo nekaj objektov in ulic na nižjih predelih obale v občinah Koper, Piran in Izola, zato je bila zvečer sprožena sirena javnega alarmiranja v Piranu in Izoli. A vode ni bilo toliko kot v minulih dneh, so pa zaradi močnega vetra zvečer za uro in pol zaprli koprsko pristanišče.