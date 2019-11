Tudi nadzorniki koprskega stanovanjskega sklada Malenića pozivajo k odstopu

Koper, 20. novembra - Nadzorniki javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper so na torkovi seji ocenili, da je bilo ravnanje direktorja Gorana Malenića, ki so ga policisti prejšnji teden ujeli vinjenega za volanom, nesprejemljivo. Tako so se nadzorniki pridružili pozivu župana Aleša Bržana Maleniću, naj odstopi, je pojasnila prva nadzornica Mojca Hilj Trivič.