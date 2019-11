Direktor koprskega stanovanjskega sklada se še ni sestal z Bržanom

Koper, 18. novembra - Direktor koprskega stanovanjskega sklada Goran Malenić, ki so mu zaradi alkohola odvzeli vozniško dovoljenje, je trenutno na bolniški in se ni še sestal s koprskim županom Alešem Bržanom, so za STA pojasnili v županovem kabinetu. Prav tako še ne vedo, kako se je Malenić odločil glede svojega morebitnega odstopa.