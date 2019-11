Mötley Crüe pet let po poslovilni turneji znova na koncertne odre

Los Angeles, 21. novembra - Pet let po zadnji turneji in pogodbi, s katero se je zasedba Mötley Crüe zavezala, da ne bo več igrala na turnejah, so si člani veteranske ameriške rock skupine zdaj premislili. Kot piše na uradni spletni strani Mötley Crüe, "pogodbe ni več na mizi", saj se pojavljajo zahteve nove generacije oboževalcev, da se skupina znova združi.