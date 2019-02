V kina prihaja biografski film o skupini Mötley Crüe

New York, 26. februarja - Prihodnji mesec bo v kina prišel dolgo pričakovani biografski film o ameriški rock skupini Mötley Crüe z naslovom The Dirt, ki je nastajal skoraj 18 let. Film bo prikazal nekaj ključnih dogodkov iz zgodovine zasedbe, med drugim njihov prvi nastop, smrt bobnarja Razzla, turnejo z Ozzyjem Osbourneom in predoziranja basista Nikkija Sixxa.