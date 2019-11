V hladilnem kontejnerju na trajektu proti Otoku odkrili 25 migrantov

Rotterdam, 20. novembra - V hladilnem kontejnerju na krovu trajekta, ki je plul proti Veliki Britaniji, so v torek popoldne odkrili 25 migrantov. V angleško pristanišče Felixstowe namenjeni trajekt se je po odkritju vrnil nazaj v nizozemski Vlaardingen. Tam so migrante, katerih narodnost ni znana, oskrbeli, dva pa so prepeljali v bolnišnico.