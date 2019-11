Za EU in svet izraelske naselbine na Zahodnem bregu še vedno nezakonite

Bruselj, 19. novembra - Potem ko so ZDA v ponedeljek sporočile, da izraelske naselbine na Zahodnem bregu za Washington niso več nezakonite, je EU znova obsodila izraelsko politiko gradnje naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Obsodbam so se kasneje pridružile tudi Rusija in več arabskih držav.