Pri preprečevanju prevar in korupcije ključna preventiva

Ljubljana, 19. novembra - Število zaznanih prevar in korupcije je v porastu, vendar tudi zaradi uspešnejšega odkrivanja tovrstnih kaznivih dejanj, so poudarili na dogodku ob uradnem odprtju mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. Za preprečevanje prevar in korupcije je po mnenju sodelujočih ključna preventiva, ki se začne s tovrstnimi akcijami ozaveščanja.