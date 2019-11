Ljubljana, 18. novembra - Začenja se mednarodni teden osveščanja o prevarah, ki poteka pod okriljem Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar. V družbi Deloitte Slovenija bodo ob tej priložnosti organizirali okrogle mize, panele in druge dogodke, na katerih bo do petka govora o različnih dejavnostih za spodbujanje usposabljanja in izobraževanja za boj proti prevaram.