Ob izviru s črno človeško ribico pri Črnomlju odkrili njeno skulpturo

Črnomelj, 19. novembra - Ob izviru Jelševniščice pri izletniški kmetiji Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju, ki je znan kot eno od treh do zdaj odkritih belokranjskih nahajališč endemične črne človeške ribice, so danes odkrili bronasto skulpturo tega močerila. To so postavili v okviru projekta predstavitve in varovanja življenjskega okolja te območne posebnosti.