Izrael prestregel več raket iz Sirije

Tel Aviv, 19. novembra - Izraelska zračna obramba je danes prestregla štiri rakete, ki so jih proti severu države izstrelili iz Sirije, so danes sporočili iz izraelske vojske. Po poročanju sirske tiskovna agencije Sana pa so kasneje slišali eksplozije v bližini prestolnice Damask. Ali so obstreljevanja terjale žrtve, ni znano.